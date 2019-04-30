Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцевКоммерсантъ 03:39

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.

Происшествия В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков В пригороде Южно-Сахалинска загорелись 30 дачных домиков, 16 из которых нежилые, сообщает региональный главк МЧС во вторник, 30 апреля.

Общество Петербургским семьям оплатят няню за счет бюджета Петербургским семьям, в которых родились двойняшки и тройняшки, с 1 января 2020 года будут оплачивать за свет бюджета услуги няни.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался Пока не понятно, что заставило Samsung Galaxy S10 5G загореться, а затем взорваться. Пока что данный случай единичный.

Происшествия На Урале сотрудники Росгвардии задержаны с крупной партией наркотиков В Челябинске полиция задержала с наркотиками трех сотрудников регионального управления Росгвардии.

Политика Горбачев призвал Россию и США к диалогу Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США из-за проблемы ядерного сдерживания, сообщает The Wall Street Journal.

Происшествия В Пятигорске загорелся рынок на площади 2,4 тысячи квадратных метров «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение на площади 2,4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

Авто Мантуров рассказал об особенностях военных кабриолетов Aurus Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал об особенностях кабриолетов Aurus, которые сделаны по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на параде Победы.

Здоровье В Ярославской области в 2018 году удалось достичь снижения уровня смертности по всем основным классам заболеваний Директор больницы скорой помощи имени Н. В. Соловьева Наталья Даниленко рассказала, что выполненные в учреждении работы позволили не просто увеличить объемы медицинской помощи, но и оказывать ее на качественно новом уровне: – Почти 4,5 миллиона рублей было направлено на ремонт лаборатории, терапевтического отделения.

Общество Индийцы показали следы снежного человека Альпинистская экспедиционная группа армии Индии заявила, что ей удалось обнаружить следы "йети" (мифического снежного человека) в Гималаях, снимок опубликован в твиттере индийской армии.

Происшествия В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Наука Геномы коренных народов Евразии указали на пути древних миграций Ученые из Института общей генетики РАН в Москве и Гарвардского университета провели совместное исследование по изучению геномов коренных народов, проживающих во внутренней Евразии.

Происшествия Массовая драка в московском ресторане переросла в перестрелку Массовая драка произошла в одном из московских ресторанов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Политика В России может появиться «список Бутиной» В России может появиться "список Бутиной", куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан России.

Происшествия В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авто Стартовали продажи нового Kia ProCeed В России начинаются продажи Kia ProCeed в кузове shooting brake. Автомобиль предлагается в двух версиях: GT Line и GT.

Политика Глава «Транснефти» 30 апреля доложит Путину о ситуации с «Дружбой» Президент "Транснефти" Николай Токарев доложит президенту России Владимиру Путину во вторник о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

Экономика В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.

Наука Ученые рассказали о причинах появления ранней седины Испанские ученые в рамках нового исследования определили причины появления ранней седины.

Энергетика Нефть подешевела на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК Цены на нефть снижаются утром во вторник, 30 апреля, из-за опасений роста добычи странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), чтобы компенсировать уход с иранского рынка.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Экономика Чистая прибыль «Магнита» в первом квартале снизилась на 52% Чистая прибыль ретейлера «Магнит» в первом квартале 2019 года сократилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

Шоу-бизнес Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.