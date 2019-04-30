Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцевКоммерсантъ 03:39
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:42, Ашберн
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