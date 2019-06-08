Футбол
Восстановление Неймара займет четыре неделиСпорт-Экспресс 16:07
Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:42, Ашберн
Футбол
Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенка
Роналду попросил водителя остановиться и вышел, чтобы обнять ребенка.
Обновлено в 11:38
Политика
Российских журналистов не пустили на форум в Литве
Журналистов "Известий" не пустили на открывшийся в Литве форум "Свободная Россия", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.
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Футбол
ФИФА пожизненно отстранила экс-главу Футбольной федерации Афганистана
Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной федерации Афганистана (AFF) Керамудина Карима от любой деятельности, связанной с футболом, включая административную, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест
Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 15:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Наука
Медики назвали простой способ понизить артериальное давление
Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Футбол
Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Обновлено в 15:21
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Политика
Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб
Обновлено в 13:15
Политика
Крымский мост поразил делегацию из ЕС
Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
Обновлено в 05:58
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Происшествия
В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар
В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:55
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 17:29
Авто
АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
Рестайлинг является отдельной темой.
Обновлено в 04:32
Автоспорт
Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн
Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер подтвердил, что Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн: после аварии в квалификации машина оказалась достаточно серьёзно повреждена.
Обновлено в 17:22
Музыка
Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.
Обновлено в 11:09
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
Общество
В Калифорнии продали лотерейный билет с выигрышем в $530 млн
Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
Обновлено в 09:59
Политика
МИД РФ прокомментировал иск Украины в суд ООН
Напомним, иск Украины к России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации был частично удовлетворен Международным судом ООН, после чего российская сторона выступила с возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины.
Обновлено в 12:53
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
Обновлено в 16:27
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Общество
Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах
Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 13:40
Игры
Продюсер Anthem: «У игры есть будущее»
Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.
Обновлено в 17:19
Футбол
Экс-футболист «Тоттенхэма» скончался в возрасте 49 лет
Обновлено в 15:42