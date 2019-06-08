Футбол

Восстановление Неймара займет четыре неделиСпорт-Экспресс 16:07

Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
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«ПСЖ» объявил, что Неймар выбыл на четыре недели

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«ПСЖ»: «Неймару не потребуется операция. Игрок вернется на поле через 4 недели»

Sport24.ru16:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:42, Ашберн
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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Происшествия

Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве

«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
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Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

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Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер подтвердил, что Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн: после аварии в квалификации машина оказалась достаточно серьёзно повреждена.
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Билет лотереи Mega Millions с выигрышем в размере $530 млн был продан в пятницу в штате Калифорния.
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МИД РФ прокомментировал иск Украины в суд ООН

Напомним, иск Украины к России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации был частично удовлетворен Международным судом ООН, после чего российская сторона выступила с возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины.
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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