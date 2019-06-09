Футбол
«ПСЖ» объявил, что Неймар выбыл на четыре неделиМатч ТВ 16:50
Как отмечает пресс-служба «ПСЖ», Неймару не потребуется операция, однако его восстановление займет четыре недели. Форвард получил травму 6 июня в товарищеском матче против сборной Катара (2:0). В той игре Неймар был вынужден покинуть поле на 21-й минуте встречи.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:52, Ашберн
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Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну
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Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.
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Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
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Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил средство для очистки труб
Бари Алибасов — младший рассказал в интервью телеканалу НТВ, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
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Бессменный лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что выступление его команды на сборном концерте 12 июня на Красной площади в честь Дня России отменили, сообщает «Интерфакс».
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СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
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Суд избрал меру пресечения журналисту Голунову
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АвтоВАЗ поделился подробностями о новой Lada Vesta с вариатором
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В Казахстане стартовали президентские выборы
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Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
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Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 08:33
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NASA открывает МКС для туристов
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Ученые установили предел выносливости человека
Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.
Обновлено 06 июня в 07:59