Восстановление Неймара займет четыре неделиСпорт-Экспресс 16:07

Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.

Футбол Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории В 1995 году сборная России на выезде одолела Сан-Марино, а в рамках отборочного цикла чемпионата Европы - 2016 выигрывала с тем же счетом 7:0 Лихтенштейн.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Общество 15 важных текстов Ивана Голунова Как Голунов отменил тендер на 2,2 миллиарда рублей на разработку концепции благоустройства Москвы (" Медуза") 6.

Политика На ПМЭФ подписали соглашения на сумму более 3,1 трлн рублей XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) объединил более 19 тысяч участников из 145 стран мира, на его площадках подписано 650 соглашений ну сумму 3 трлн 100 млрд рублей, сообщил на итоговой пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ, советник президента России Антон Кобяков в субботу.

Общество Объединение школ Краснокамска как требование времени Как и ожидалось, в Краснокамском городском округе Пермского края стартует процесс объединения школ.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Армия и оружие Мощный удар ВКС РФ по боевикам в Сирии попал на видео В субботу появилось видео мощного удара российской авиации по позициям боевиков в районе, севернее Хамы.

Политика Внеочередные выборы президента начались в Казахстане В Казахстане в воскресенье, 9 июня, проходят внеочередные выборы президента.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия Аэропорт на юге Японии на час остался без энергоснабжения Центральный аэропорт префектуры Окинава остался в воскресенье утром без энергоснабжения более чем на час.

Энергетика Некоторые виды автомобильного топлива подешевеют в Белоруссии с 9 июня "В соответствии с принятой концерном политикой поэтапного, сдержанного изменения цен на автомобильное топливо и в связи со снижением в течение прошедшей недели цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, розничные цены на АЗС с 9 июня 2019 года на некоторые виды моторного топлива уменьшаются на одну копейку", — говорится в сообщении на сайте концерна.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Теннис Барти победила Вондроушеву и впервые в карьере выиграла «Ролан Гаррос» Для 23-летней австралийки победа на «Ролан Гаррос» стала пятым титулом в карьере. Спортсменка впервые победила на турнире Большого шлема.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Политика Президент Албании отменил муниципальные выборы Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Политика Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Происшествия Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

Армия и оружие В США за 1,8 млрд долларов решили создать очередное обновление ПО для F-35 Американская компания Lockheed Martin убедила эксплуатантов истребителей пятого поколения F-35 в целесообразности очередного обновления программного обеспечения, обеспечивающего работу блоков и систем боевого самолёта.

Музыка Децл посмертно получил премию Муз-ТВ Кирилл Толмацкий (Децл) был удостоен посмертно награды МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки», сообщается на сайте премии.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова избивал беременную жену Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.