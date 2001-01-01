Футбол
Восстановление Неймара займет четыре неделиСпорт-Экспресс 16:07
Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
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