Футбол

Восстановление Неймара займет четыре неделиСпорт-Экспресс 16:07

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Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
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