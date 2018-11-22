Происшествия

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей
ТАСС
09:52

Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" получил повреждения 30 октября при спуске на воду в из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе.
ТАСС09:52
с чего всё началось

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
ТАСС09:52

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Раскрыта стоимость ремонта пробитого «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru10:16

В ОСК оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

Газета.Ru10:09

Судоремонтный завод выделит 5,2 млн руб. на обследование затонувшего дока

РБК10:07

«Адмирал Кузнецов» из-за ЧП с плавдоком получил повреждения на 70 млн рублей

Коммерсантъ10:01

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

ТАСС09:52

ОСК оценила повреждения авианосца «Адмирал Кузнецов» из-за аварии с плавдоком

Ведомости09:51

«Адмирал Кузнецов» из-за ЧП с плавдоком понес ущерб на десятки миллионов

Взгляд.ру09:30
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Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Адвокаты двоих бывших полицейских из Башкирии, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, сообщили о наличии доказательств, которые указывают на их отсутствие на месте преступления в указанное потерпевшей время.
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В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
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На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Едином миграционном центре Петербурга проходят обыски

Источник в правоохранительных органах Северо-Западного федерального округа сообщил ТАСС, что обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом.
Обновлено в 10:13
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Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.
Обновлено в 09:48
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В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 10:21
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СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
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СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Китае автомобиль совершил наезд на толпу школьников

На северо-востоке Китая в провинции Ляонин в результате наезда автомобиля на толпу школьников погибли пять человек, ещё 18 пострадали.
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Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
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Экс-глава Кизлярского района получил 15 лет колонии

Экс-глава Кизлярского района получил 15 лет колонии Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал виновным в полном объеме бывшего главу Кизлярского района Дагестана Андрея (Юсупа) Виноградова.
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Происшествия

Сбитый в Шереметьево самолетом мужчина хотел нелегально попасть в РФ

20 ноября в 20:10 А.Епремян вышел на взлетно-посадочную полосу N2 в районе рулежной дорожки "Альфа", где был сбит разгонявшимся по полосе самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот".
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На мосту Александра Невского в Петербурге случилось ДТП

В Санкт-Петербурге на съезде с моста Александра Невского в сторону Невского проспекта случилась авария.
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Адмирал флота Советского Союза Кузнецов
Корабль проекта 1143.5, единственный в составе Военно-морского флота России в своём классе, спущен на воду в 1987 году. В 1990 году назван в честь Адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
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