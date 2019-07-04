Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»Lenta.ru вчера в 19:03
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к отряду подводников источник.
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с чего всё началось
Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.Коммерсантъвчера в 16:45
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Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
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Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено 02 июля в 10:03
Происшествия
Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета
В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено 02 июля в 08:01
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
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Политика
Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск
Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Политика
В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено 02 июля в 14:43
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье
Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России
В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в России.
Обновлено вчера в 08:01
Политика
В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Путин освободил от должностей нескольких генералов
Путин уволил генерал-майора полиции Игоря Медведевя, начальника Сибирского юридического института, генерал- майора полиции Сергея Неяскина, главу МВД по Чувашии, а также генерал-майора Николая Скопинцева, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.
Обновлено вчера в 11:02
Культура
Павел Воля показал свой вариант бойцовского челленджа с бутылкой
Российский шоумен Павел Воля решил принять участие в челлендже #bottlecapchallenge, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Трамп обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Европу и Китай в манипуляциях на валютном рынке.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Футбол
Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках
По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
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В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 01:47
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
США объяснили появление ржавых танков
2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Политика
Суд по делу Вышинского перенесли из-за неготовности прокуроров
Киевский суд объявил перерыв по делу российского журналиста Кирилла Вышинского до 15 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52