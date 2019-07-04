Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.

с чего всё началось

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к отряду подводников источник.

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