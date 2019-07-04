Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»Lenta.ru вчера в 19:03

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к отряду подводников источник.
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с чего всё началось

На АС-31 начали всплывать причины

Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.
Коммерсантъвчера в 16:45

Подробнее о событии

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов АС-31 могло привести к пожару и гибели офицеров-подводников

Эхо Москвы01:00

СМИ узнали хронологию аварии на секретной подлодке Минобороны

URA.Ruвчера в 21:08

На АС-31 начали всплывать причины

Коммерсантъвчера в 16:45

Названа хронология трагедии на «Лошарике»

Газета.Ruвчера в 20:26

СМИ описали хронологию аварии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомостивчера в 20:26

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Lenta.ruвчера в 19:03

СМИ узнали о версии с замыканием на сгоревшем в Баренцевом море аппарате

РБКвчера в 22:42
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:27, Вашингтон
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Обновлено вчера в 22:42
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ

На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено 02 июля в 10:03
Происшествия

Детский дом в Якутии не может купить продукты из-за блокировки счета

В Якутии детский дом в Хангаласском районе не может проводить оплату перед поставщиками, в том числе за продукты, из-за блокировки счета по решению суда, рассказал директор учреждения Василий Ильин, передает ТАСС.
Обновлено в 00:35
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено 02 июля в 08:01
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Российский лидер Владимир Путин назвал преждевременным вопрос корреспондента итальянской газеты Corriere della Sera о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года.
Обновлено в 00:24
Политика

Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в среду постановил оставить в силе вынесенные ранее решения, которые препятствуют выделению средств из бюджета Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Происшествия

Основного фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который является основным фигурантом дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты

На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено 02 июля в 14:43
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье

Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в России.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Путин освободил от должностей нескольких генералов

Путин уволил генерал-майора полиции Игоря Медведевя, начальника Сибирского юридического института, генерал- майора полиции Сергея Неяскина, главу МВД по Чувашии, а также генерал-майора Николая Скопинцева, начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН.
Обновлено вчера в 11:02
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе «Playboy»

Обновлено в 00:25
Культура

Павел Воля показал свой вариант бойцовского челленджа с бутылкой

Российский шоумен Павел Воля решил принять участие в челлендже #bottlecapchallenge, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин развелся с женой

Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Трамп обвинил Китай и Европу в валютных манипуляциях

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter обвинил Европу и Китай в манипуляциях на валютном рынке.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Футбол

Тренер «Краснодара» Мусаев не сможет руководить командой в еврокубках

По информации издания «Чемпионат» со ссылкой на источники в УЕФА, главный тренер «Краснодара» не смог поступить на тренерские курсы UEFA Pro.
Обновлено вчера в 11:41
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Премьер Нидерландов обсуждал с Путиным крушение MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 вопрос расследования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено вчера в 01:47
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

США объяснили появление ржавых танков

2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что в праздновании Дня независимости США 4 июля примут участие танки и другая бронетехника.
Обновлено в 00:47
Политика

Суд по делу Вышинского перенесли из-за неготовности прокуроров

Киевский суд объявил перерыв по делу российского журналиста Кирилла Вышинского до 15 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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