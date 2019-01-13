Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Интерфакс
08:29

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса", специалисты Главной оперативной группы управления космическим аппаратом (КА) "Спектр-Р" выполнили запланированную на 13 января работу по восстановлению связи с аппаратом. Восстановить связь с космическим аппаратом не удалось.
Интерфакс08:29

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Ученые не смогли восстановить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р»

РБК09:09

Специалисты не смогли установить связь с орбитальным телескопом «Спектр-Р»

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«Роскосмос»: попытка восстановления связи с телескопом «Спектр-Р» закончилась неудачно

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Специалисты начали сеанс связи со «Спектром-Р» в космосе

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