Футбол
«С днем рождения, легенда». «Зенит» поздравил АршавинаSport24.ru 03:16
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сегодня, 29 мая, празднует 38-й день рождения. Питерцы не оставили этот факт без внимания и поздравили его.
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В Сургуте заведующая детсадом уволилась из-за появившегося в Сети видео, на котором аниматор исполняет стриптиз в костюме кабана.
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