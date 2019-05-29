Футбол

«С днем рождения, легенда». «Зенит» поздравил АршавинаSport24.ru 03:16

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сегодня, 29 мая, празднует 38-й день рождения. Питерцы не оставили этот факт без внимания и поздравили его.
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«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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