Московский "Спартак" подписал контракт с полузащитником Малкольмом Баду. 22-летний немецкий футболист ранее выступал за юношескую и молодежную сборные Германии. По словам генерального директора красно-белых Томаса Цорна, Баду перешел в клуб за небольшие деньги.

Недвижимость Новостройки в России подорожали за год на 11% В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.

Политика Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.

Хоккей СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.

Армия и оружие Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.

Армия и оружие Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк» Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Футбол «Русенборг» стартовал с победы, «Рига» сыграла вничью с «Дандолком» в ЛЧ В параллельной игре «Рига» на выезде сыграла вничью с ирландским «Дандолком» — 0:0. Ответные матчи в этих парах пройдут 17 июля.

Шоу-бизнес Максим Виторган проводит время с Нино Нинидзе Актеры появились вместе на спектакле «Земля Нод». По словам очевидцев, Виторган и Нинидзе держались за руки.

Армия и оружие Bloomberg (США): отличный способ борьбы с китайской армией, в который трудно поверить (Bloomberg) Как показывают исследования аналитической корпорации РЭНД, если Пекин решит применить силу против Тайваня, либо Россия нападет на своих прибалтийских соседей, США будет очень трудно дать эффективный ответ.

Авто Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.

Происшествия В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем В Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился 15-летний подросток.

Политика В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Германии.

Общество Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.

Экономика Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.

Общество Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.

Авто В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.

Происшествия Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии.

Политика Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.

Происшествия В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.

Футбол Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.

Гаджеты Обнаружен вирус, способный читать ваши переписки во всех мессенджерах При заражении смартфона вирусом FinSpy злоумышленники получают в своё распоряжение любые данные - список контактов, пароли, геолокацию, сообщения, в том числе сообщения из мессенджеров, которые используют шифрование данных.