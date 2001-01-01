Напомним, летом воспитанник «Уфы» Данила Емельянов стал полноценным игроком башкирского клуба. «Урал» дома нанес поражение «Уфе» в матче первого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2. Во 2-м туре «Урал» сыграет с «Ахматом» 21 июля, днем ранее «Уфа» встретится с «Краснодаром».

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

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