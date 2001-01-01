Футбол

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛМатч ТВ вчера в 19:27

Урал — Уфа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Эрик Бикфалви
14′
Эрик Бикфалви
49′
58′
Дмитрий Сысуев
66′
Дмитрий Сысуев
Данила Емельянов
Андрей Панюков
Владимир Ильин
69′
72′
Каталин Карп
Оливье Тилль
76′
Андрей Козлов
80′
Азер Алиев
Николай Гиоргобиани
Отман Эль-Кабир
Юрий Бавин
80′
Юрий Бавин
81′
86′
Даниил Фомин
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
90′
2 фото
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Уфа» едва не совершила чудо в концовке. Но уральцы все же одолели команду из Башкирии - впервые за три года

Спорт уик-эндвчера в 21:33

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Матч ТВвчера в 19:27

Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ

Sportbox.RUвчера в 19:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:45, Вашингтон
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Здоровье

В департаменте здравоохранения считают эффективной скорую в Оргтруде

В департаменте здравоохранения провели мониторинг работы скорой помощи и представили первые его результаты.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Политика

Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок.
Обновлено в 04:27
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Футбол

«Бавария» представила гостевую форму. Она белая

«Бавария» представила гостевой комплект формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:15
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Баскетбол

Игрок сборной Сербии находится в коме после автомобильной аварии

Напомним, что игрок только в начале июля вернулся в «Црвену Звезду» после двух лет в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:13
Общество

В Якутске двух слонов выгуляли на улице

Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Футбол

Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна

Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Найдены помогающие убрать жир на животе растительные масла

Наличие в рационе мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, содержащихся в некоторых растительных маслах, может способствовать избавлению от опасного висцерального (брюшного) жира.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Беременная невеста Тимати с трудом передвигается

Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Политика

Названы возможные последствия провала переговоров по Brexit

Провал переговоров по вопросу заключения нового соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза приведет королевство к досрочным парламентским выборам, считает глава МИД Великобритании Джереми Хант.
Обновлено в 05:29
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Триумфом Путина стала поставка С-400 Турции, пишет Focus

Немецкий профессор политологии Томас Егер оценил поставку первых компонентов российских С-400 в Турцию.
Обновлено в 01:15
Политика

Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии

После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Уральского пенсионера задержали за попытку установить табличку Никсону

В Дегтярске (Свердловская область) задержан пенсионер Петр Кикилык за попытку установить табличку о посещении города в 1959 году Ричардом Никсоном, который через десять лет после этого стал 37-м президентом США.
Обновлено в 05:51
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Резко снизилось число желающих стать гражданами Украины

За первые пять месяцев года гражданами Украины стали 1199 человек.
Обновлено в 05:20
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 20:36
Спорт

«МАЗ» Вязовича перевернулся на «Шелковом пути»

Грузовик «МАЗ» лидера белорусской команды Сергея Вязовича перевернулся на восьмом этапе ралли «Шелковый путь», сообщает пресс-служба марафона.
Обновлено в 04:55
Общество

МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Обновлено в 06:19
Политика

ЦИК Украины опубликовала фото Дарта Вейдера и других кандидатов в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины впервые опубликовала на своём сайте фото кандидатов в депутаты на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Политика

Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Обновлено в 03:41
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Авто

Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями

Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Общество

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Британку убила многоразовая металлическая трубочка для питья

Жительница Великобритании Елена Стразерс-Гарднер умерла после падения на многоразовую металлическую трубочку.
Обновлено в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное