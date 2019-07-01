Футбол
Воспитанник «Уфы» поделился впечатлениями от дебюта в РПЛМатч ТВ вчера в 19:27
Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал матч против «Урала» (2:3), который стал для игрока дебютным в РПЛ.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 07:18
Политика
ЦИК Украины показал настоящее фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера
Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидатов в депутаты Верховной рады страны, в том числе и Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 06:20
Политика
В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
Обновлено в 06:19
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Политика
Один кандидат в депутаты Рады обвинил другого в покушении на убийство
Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко заявил о ранении ножом в грудь.
Обновлено в 07:29
Спорт
Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ
Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина и чемпионка Игр-2012 Светлана Колесниченко заняли первое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу в Южной Корее.
Обновлено в 07:26
Космос
NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет
Ожидается, что новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который выйдет на орбиту в 2021 году, сможет справляться с задачей по поиску новых экзопланет ещё эффективнее.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд
Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Наталья Штурм впервые показала двухмесячного внука во всей красе
В начале мая Наталья Штурм сообщила, что впервые стала бабушкой. Внука звезде 90-х родила ее 29-летняя дочь Елена.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Здоровье
В РАН объяснили рост числа зараженных ВИЧ в Башкирии
Выявление новых случаев заражения ВИЧ связано не с инфицированием, а с большим числом обследованных, число людей, живущих с ВИЧ, будет расти, потому что лечение позволит сократить смертность в этой группе, рассказал РИА Новости руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
Обновлено в 07:45
Общество
Доставайте купальники! Тест-драйв пляжей и спа-зон с бассейном в Екатеринбурге
Корреспонденты E1.RU протестировали популярные городские пляжи и спа-зоны.
Обновлено вчера в 01:02
Политика
Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского
Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира из-за премии
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
«Валенсия» объявила о переходе форварда «Сельты» Макси Гомеса
Нападающий «Сельты» Макси Гомес продолжит карьеру в «Валенсии». 22-летний уругваец заключил контракт с клубом до лета 2024 года.
Обновлено в 07:41
Футбол
Макгиди продлил контракт с «Сандерлендом»
Бывший полузащитник московского "Спартака" Эйден Макгиди заключил новый контракт с "Сандерлендом", выступающим в третьем по силе дивизионе английского футбола (League One).
Обновлено в 05:34
Спорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Происшествия
О технических проблемах сообщил экипаж летящего в Москву самолета
Экипаж самолета, который направляется в московский аэропорт Шереметьево, проинформировал о технических неполадках.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии
Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
Обновлено в 02:57
Политика
Кикабидзе ответил на обвинение в тайных корпоративах в России
Ранее актер Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России и заявил, что грузинский артист "хорошо зарабатывает" на таких мероприятиях.
Обновлено вчера в 10:31