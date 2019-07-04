Футбол
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»Sport24.ru вчера в 17:08
Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ. Воспитанник «Спартака» подписал двухлетнее соглашение.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Общество
Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов
Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Футбол
Грузинский регбист высказался о своем отстранении в России
Грузинский регбист Реваз Бродзели прокомментировал информацию о своем отчислении из московского клуба "Слава".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Чиновников Минобрнауки заподозрили в афере на сотни миллионов рублей
В многомиллионной афере, которую провернули несколько лет назад, заподозрили Сергея Салихова, занимавшего должность главы департамента науки и технологий, и Ольгу Лесину, которая в то время была замдиректора департамента управления программами и конкурсных процедур.
Обновлено в 02:54
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Обновлено вчера в 23:19
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
Обновлено 02 июля в 09:36
Экономика
Выставленный на продажу бизнес в России подешевел
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Спорт
IBU признал ошибку в деле биатлонистки Васильевой
Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) признал свою ошибку с неполучением письма спортсменки накануне очередных слушаний по её допинговому делу.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Авто
Солнечная Toyota Prius пройдёт испытания на улицах Токио
Публичные дорожные испытания в Токио стартуют в конце июля. Элементы солнечной батареи представляют собой плёнку толщиной 0,03 мм.
Обновлено в 04:35
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В затопленном Тулуне дамбу построила компания отца замгубернатора
Дамбу, которая должна была защищать жителей иркутского города Тулун от паводка, построила компания «Ремонт зданий и сооружений», принадлежащая отцу замгубернатора региона Николаю Ботолову.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:09
Кино
Джереми Реннер мог сыграть Хеллбоя в фильме Гильермо дель Торо
Во время записи подкаста Джастина Лонга Life is Short Джереми Реннер рассказал, что в начале 2000-х отказался от главной роли в «Хеллбое» Гильермо дель Торо.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Общество
Проекты, меняющие города: в столице стартовал Moscow Urban Forum
В парке "Зарядье" стартовал Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum).
Обновлено в 05:38
Политика
Третья мировая война: в Сеть попало «пророчество Вольфа Мессинга»
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Общество
В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий
Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.
Обновлено в 04:56