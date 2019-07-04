Футбол
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»Sport24.ru вчера в 17:08
Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ. Воспитанник «Спартака» подписал двухлетнее соглашение.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Общество
Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска
Обновлено 02 июля в 08:01
Политика
Венесуэла предупредила граждан США о невозможности защиты их интересов
«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство-защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры
Обновлено 02 июля в 23:56
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
В Бийске закрыли отделение травматологии из-за нехватки кадров
В Бийске закрыли отделение травматологии горбольницы. Причина - острая нехватка медработников.
Обновлено вчера в 01:17
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
На российскую семью совершено нападение в Грузии
Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером Роберто Мартинеса
В Англии сообщают об интересе "Ньюкасла" к главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.
Обновлено вчера в 12:52
Космос
InSight переставил марсианский бур на другое место
Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Проект «Диспансеризация на колесах» стартовал в Сахалинской области
Проект "Диспансеризация на колесах" был разработан по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Обновлено 01 июля в 03:39
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой объяснили, почему она никогда не выйдет замуж
Ольге посоветовали перестать выставлять напоказ «пятую точку», потому что, публикуя такие снимки, она может так никогда и не выйти замуж.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
ЖКХ
Счетчик тепла не отворачивается от батареи
Поясним, ранее Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных тепловых счетчиков в новостройках (норма действует с 2012 года), объяснив это невозможностью даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии: при снижении температуры в соседних помещениях для поддержания привычной температуры требуется большее количество тепла.
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Космос
«Хаббл» сфотографировал космический взрыв, который длится с 1838 года
В 1838 году в звездной системе произошел сильный взрыв, названный «Великой вспышкой», из-за которого свет от звезды стал намного ярче.
Обновлено вчера в 14:35
Армия и оружие
В Минске прошел парад в День независимости
Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18
Спорт
Павел Воля показал свой вариант бойцовского челленджа с бутылкой
Российский шоумен Павел Воля решил принять участие в челлендже #bottlecapchallenge, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Лоза встал на сторону Пугачевой после случая на Рижском вокзале
По словам Лозы, Пугачева — не единственная, кто выезжал на железнодорожную платформу.
Обновлено 02 июля в 11:36
Политика
Википедия признала Крым частью России
Интернет-энциклопедия Википедия в одной из статей указала на карте Крым частью России, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 18:36
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве
Московская мэрия отказалась давать официальное разрешение на проведение марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 11:35