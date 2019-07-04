Футбол

Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»Sport24.ru вчера в 17:08

Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ. Воспитанник «Спартака» подписал двухлетнее соглашение.
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Обухов перешел в «Сочи»

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Форвард Обухов стал игроком «Сочи»

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Состав «Сочи» пополнил один из лучших бомбардиров ФНЛ

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В ФК «Сочи» перейдет воспитанник «Спартака» Владимир Обухов

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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
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Обновлено вчера в 07:13
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Обновлено вчера в 19:45
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В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

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Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
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Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

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Футбол

«Ньюкасл» хочет назначить главным тренером Роберто Мартинеса

В Англии сообщают об интересе "Ньюкасла" к главному тренеру сборной Бельгии Роберто Мартинесу.
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Космос

InSight переставил марсианский бур на другое место

Оказалось, что версия о том, что буру не хватало сцепления с окружающим грунтом, верна, и, возможно, удастся возобновить его работу, утрамбовав в другом месте.
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Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

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Происшествия

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Обновлено вчера в 17:59
ЖКХ

Счетчик тепла не отворачивается от батареи

Поясним, ранее Минстрой предложил отменить обязательную установку индивидуальных тепловых счетчиков в новостройках (норма действует с 2012 года), объяснив это невозможностью даже при их наличии определить фактически потребленный объем энергии: при снижении температуры в соседних помещениях для поддержания привычной температуры требуется большее количество тепла.
Обновлено вчера в 18:27
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Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

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«Хаббл» сфотографировал космический взрыв, который длится с 1838 года

В 1838 году в звездной системе произошел сильный взрыв, названный «Великой вспышкой», из-за которого свет от звезды стал намного ярче.
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В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
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По словам Лозы, Пугачева — не единственная, кто выезжал на железнодорожную платформу.
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Обновлено вчера в 18:36
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

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Обновлено вчера в 18:18
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Марш в поддержку сестер Хачатурян не разрешили в Москве

Московская мэрия отказалась давать официальное разрешение на проведение марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.
Обновлено вчера в 11:35
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