Форвард Серкль Брюгге Кирилл Климов продолжит карьеру в Монако, сообщает официальный сайт бельгийского клуба. 18-летний нападающий является воспитанником Локомотива. В январе этого года он перешел в Серкль Брюгге, но не сыграл за основную команду ни одного матча.

Наука В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.

Авто Каким станет автомобиль в недалёком будущем Издание «Профиль» проанализировало возможные тенденции в развитии автомобиля будущего.

Шоу-бизнес Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне» Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Шоу-бизнес Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовали от его имени расистские высказывания и угрозы.

Экономика Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Гаджеты Apple покажет новые iPhone 10 сентября Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.

Политика В Донецке установили бюст Захарченко В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти.

Политика «К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».

Шоу-бизнес 68-летний Олег Газманов станцевал в одном полотенце Поклонники оценили завидную физическую форму кумира и похвалили его супругу, предположив, что в том числе благодаря красавице-жене Газманов продолжает поддерживать молодость тела и духа.

Политика Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.

Космос Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.

Наука Успехи старшеклассников можно предсказать еще до того, как они пойдут в школу Для анализа исследователи взяли программу Чикагского проекта готовности к школе, который проводился для дошкольников из бедных семей в криминальных районах города.

Общество Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.