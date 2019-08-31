Футбол
Советский спортВоспитанник «Локомотива» стал игроком «Монако»
Форвард Серкль Брюгге Кирилл Климов продолжит карьеру в Монако, сообщает официальный сайт бельгийского клуба. 18-летний нападающий является воспитанником Локомотива. В январе этого года он перешел в Серкль Брюгге, но не сыграл за основную команду ни одного матча.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
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В Эфиопии найден череп австралопитека древнейшего вида
Исследователям удалось обнаружить череп австралопитека, причем одного из самых его древних видов - Australopithecus anamensis.
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Каким станет автомобиль в недалёком будущем
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Тарантас Ньюс вчера в 05:25
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Звезда «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца
Торжественная церемония прошла на родине жениха. 33-летняя телеведущая, звезда канала «Россия 1» Елена Ландер вышла замуж за итальянца.
Экспресс газета 00:08
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
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Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
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Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
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С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовали от его имени расистские высказывания и угрозы.
ФАН вчера в 21:35
Футбол
ЦСКА договорился с «Васко да Гама» об аренде Сантоса
Московский ЦСКА арендовал полузащитника бразильского клуба "Васко да Гама" Лукаса Сантоса.
Вести.Ru 03:42
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Росстат зафиксировал рост размера пенсии в июле
Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в июле 2019 года выросла по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1,4%, сообщается в докладе Росстата.
ТАСС вчера в 12:23
Происшествия
В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
РИА Новости 04:47
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Коммерсантъ 00:29
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
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Apple покажет новые iPhone 10 сентября
Ожидается, что 10 сентября компания покажет миру три новых устройства из линейки iPhone.
Экономика сегодня 29 августа в 13:40
Политика
В Донецке установили бюст Захарченко
В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти.
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«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
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Поклонники оценили завидную физическую форму кумира и похвалили его супругу, предположив, что в том числе благодаря красавице-жене Газманов продолжает поддерживать молодость тела и духа.
Московский Комсомолец 04:18
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Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Наука
Успехи старшеклассников можно предсказать еще до того, как они пойдут в школу
Для анализа исследователи взяли программу Чикагского проекта готовности к школе, который проводился для дошкольников из бедных семей в криминальных районах города.
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Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Футбол
Божович — о матче с «Динамо»: сегодня была равная игра
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал результат домашнего матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" (0:0).
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