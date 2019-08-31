Футбол

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Форвард Серкль Брюгге Кирилл Климов продолжит карьеру в Монако, сообщает официальный сайт бельгийского клуба. 18-летний нападающий является воспитанником Локомотива. В январе этого года он перешел в Серкль Брюгге, но не сыграл за основную команду ни одного матча.
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Воспитанник «Локомотива» стал игроком «Монако»

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