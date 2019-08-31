Футбол
Советский спортВоспитанник «Локомотива» стал игроком «Монако»
Форвард Серкль Брюгге Кирилл Климов продолжит карьеру в Монако, сообщает официальный сайт бельгийского клуба. 18-летний нападающий является воспитанником Локомотива. В январе этого года он перешел в Серкль Брюгге, но не сыграл за основную команду ни одного матча.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Вашингтон
Политика
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Политика
В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко
Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
ТАСС 06:12
Футбол
«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»
Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Игры
Gearbox анонсировала Homeworld 3
Anonsens вчера в 23:55
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Шоу-бизнес
Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество
Актер Антон Макарский рассказал, что наказывает своих детей за ябедничество.
Дни24 08:45
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
RT на русском 06:53
Политика
Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»
Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
Взгляд.ру 09:51
Общество
Расписанный Бэнкси грузовик выставлен на аукцион в Великобритании
Аукционный дом Bonhams 14 сентября выставит на торги в британском городе Чичестер грузовик, расписанный известным британским стрит-арт художником Бэнкси, оценочная стоимость лота составляет 1,3-2 миллиона долларов, сообщается на сайте аукциона.
РИА Новости вчера в 13:42
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Политика
Трамп отменил свой визит в Польшу
Южный Федеральный 29 августа в 19:31
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Футбол
Локомотив — Ростов 0:0 (1-й тайм)
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА.
RT на русском 01:27
Политика
Евросоюз может продлить переговоры с Великобританией по Brexit
Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС.
Известия 08:56
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
До назначения гендиректором занимал руководящие посты в департаменте бронирования и региональных программ, а также возглавлял департамент внутреннего туризма.
РБК 09:34
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03