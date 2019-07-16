Футбол
Воспитанник «Локомотива» перешёл в тульский «Арсенал»Евро-футбол.ру 08:55
Воспитанник московского "Локомотива" Александр Довбня перешёл в тульский "Арсенал", сообщает сайт команды. 23-летний защитник минувший сезон провёл в греческом "Пафосе", а начинал карьеру в московском "Локомотиве", где играл с 2013 по 2016 год.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
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