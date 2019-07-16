Воспитанник московского "Локомотива" Александр Довбня перешёл в тульский "Арсенал", сообщает сайт команды. 23-летний защитник минувший сезон провёл в греческом "Пафосе", а начинал карьеру в московском "Локомотиве", где играл с 2013 по 2016 год.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Политика Евросоюз вводит санкции против Турции Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Гаджеты Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3 Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Происшествия Сразу шесть автомобилей столкнулись в Подмосковье На 73 километре трассы М-3 в районе городского округа Наро-Фоминск столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие.

Армия и оружие Bellingcat выпустила новый фейк по расследованию трагедии MH17 Новую фальшивку, посвященную катастрофе с рейсом MH17 в Донецкой области, выпустила журналистская группа Bellingcat.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Политика Лавров надеется на отказ Зеленского от провального курса Порошенко Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новое руководство Украины не станет продолжать курс экс-президента Петра Порошенко.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Футбол Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом» Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.

Здоровье Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Происшествия Госдума утвердила наказания за непропуск «скорой помощи» Государственная дума в окончательном чтении приняла законы, которые вводят уголовную ответственность за непропуск машины «скорой помощи».

Политика Кристин Лагард официально подала в отставку с поста главы МВФ Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Происшествия Генпрокурор России Юрий Чайка приедет в Иркутскую область 17 июля Генеральный прокурор России Юрий Чайка прилетит в Иркутскую область в среду, 17 июля.

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Политика Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Политика Памфилова ответила на просьбу кандидатов в МГД о встрече 16 июля Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова отреагировала на требование ряда кандидатов в депутаты Мосгордумы о встрече 16 июля.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».