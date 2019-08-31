Климов в минувшем сезоне выступал за молодежный состав «Локомотива», воспитанником которого является. В молодежном первенстве РПЛ он провел 4 игры и забил 1 мяч. В Юношеской лиге УЕФА форвард сыграл 3 матча.

Воспитанник «Локомотива» Климов стал одноклубником Головина в «Монако»

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