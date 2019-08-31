Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руВоспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако»

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Условия трансфера не разглашаются. Контракт 18-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 2021 года. Климов – воспитанник «Локомотива».
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