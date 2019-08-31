Футбол
Бомбардир.руВоспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако»
Условия трансфера не разглашаются. Контракт 18-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 2021 года. Климов – воспитанник «Локомотива».
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Наука
Ученые создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Команда исследователей, в которую вошли эксперты географического факультета МГУ имени Ломоносова, разработала международную базу данных о речных наводнениях в Старом свете.
МедиаПоток 29 августа в 02:46
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Музыка
Борис Гребенщиков представил участников фестиваля «Части света» в Петербурге
В интервью Metro Борис Борисович представил участников, рассказал, как рождается музыка и когда ждать выхода новых альбомов - На фестивале будет как всегда семь коллективов.
Газета Metro вчера в 06:30
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Футбол
«Зенит» арендовал 18-летнего защитника «Минска»
Защитник «Минска» Дмитрий Прищепа стал игроком «Зенита».
Матч ТВ 03:14
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
В результате стрельбы во время матча по американскому футболу в школе в Алабаме ранения получили 10 подростков.
RT на русском 01:47
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Армия и оружие
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Рокот» со спутником военного назначения.
RT на русском вчера в 10:14
Политика
Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией
На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru 29 августа в 22:28
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей вчера в 17:48
Музыка
На проспекте Академика Сахарова 31 августа пройдет фестиваль «PROлето»
Росбалт вчера в 09:55
Космос
Робота Федора на МКС показали на видео
Lenta.ru вчера в 20:02
Армия и оружие
Врачи из Сирии начнут проводить операции по трансплантации легких
Директор крупнейшей в Сирии больницы "Аль-Муасат" Ясар Амин заявил, что врачи планируют в скором времени начать проводить операции по трансплантации легких.
Газета.Ru 00:56
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Политика
Госдеп назначил Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам
Спецпредставителем США по Западным Балканам стал зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Life.ru вчера в 17:37
Политика
Трамп заявил о непричастности США к взрыву ракеты на космодроме Ирана
«США непричастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя «Сафира» на стартовой площадке №1 в Семнане в Иране», — написал американский президент в своём Twitter.
RT на русском вчера в 15:07
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Здоровье
Ученые назвали ранний симптом диабета
Есть и другие симптомы диабета, в частности колебания веса, сухость во рту, бессонница, чрезмерный аппетит, сильное чувство жажды, не заживление ран и т.д. Если диагностировать его на ранней стадии, то многих проблем можно избежать.
Независимый публицист 01:06