По информации источника, 19-летний футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра. Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».

Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»

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