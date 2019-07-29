Футбол

Воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»Бомбардир.ру 15:19

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По информации источника, 19-летний футболист уже прибыл в Испанию для прохождения медосмотра. Скорее всего, ближайший сезон игрок проведет в молодежной команде «Валенсии». Карапузов – воспитанник «Локомотива».
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19-летний воспитанник «Локомотива» Карапузов может перейти в «Валенсию»

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