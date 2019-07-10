Футбол
Воспитанник «Локомотива» Долгов стал игроком «Ростова»Спорт-Экспресс 11:03
20-летний нападающий подписал контракт на четыре года. Долгов – воспитанник "Локомотива". Выступал за молодежный состав московской команды и за "Казанку".
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Политика
Жители Грузии ответили на антироссийский выпад главы «Рустави 2»
Некоторые грузины предположили, что сотрудники «Рустави 2» своими скандальными выходками намеренно стараются ухудшить отношения Москвы и Тбилиси, другие отметили, что Гварамии наплевать даже на собственных сограждан, которым важно экономическое сотрудничество с РФ.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:13
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено в 21:58
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Населенный пункт находится в зоне вечной мерзлоты: верхний слой грунта начал таять вследствие аномальной для региона жары, и фундамент дома "пополз".
Обновлено в 21:46
Политика
Зеленский выгнал с совещания чиновника, назвав его разбойником
Президент Украины Владимир Зеленский в эмоциональной форме выгнал секретаря бориспольского горсовета Ярослава Годунка с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполь.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено в 20:22
Футбол
«Марибор» на выезде разгромил «Валюр»
"Валюр" на своем поле уступил "Марибору" в первом матче 1-го отборочного раунда (0:3). Ответная игра состоится 17 июля.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено в 05:08
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократили
Сокращение в сутки уже составило 602,7 тыс. баррелей нефти. В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%.
Обновлено в 21:54
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 15:01
Общество
Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд
«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.
Обновлено в 21:19
Политика
Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Обновлено в 23:12
Армия и оружие
В Австралии начались международные военные учения Talisman Sabre-2019
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма
Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.
Обновлено в 22:09
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе
На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Наука
В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека
Найденные палеонтологами в одной из пещер, расположенной на территории Греции человеческие останки оказались древнейшими в Европе, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 16:56
Музыка
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Экономика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
Обновлено в 08:52
Футбол
«Челси» в первом матче Лэмпарда сыграл вничью с «Богемианом»
«Челси» не смог победить ирландский «Богемиан» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Футбол
Месси признали лучшим игроком на международной арене
Обновлено в 23:08