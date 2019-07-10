Футбол

Воспитанник «Локомотива» Долгов стал игроком «Ростова»Спорт-Экспресс 11:03

20-летний нападающий подписал контракт на четыре года. Долгов – воспитанник "Локомотива". Выступал за молодежный состав московской команды и за "Казанку".
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Воспитанник «Локомотива» перешел в «Ростов» (фото)

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 23:24, Вашингтон
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Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.
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Учёный исключил повторение «космической гонки» между Россией и США

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
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В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма

Съемки первого фильма после начала войны в Сирии закончились в городе Алеппо, в основу картины легла история любви молодой пары в самый разгар боевых действий, сообщила журналистам актриса Нагам Коджак.
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На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
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В Греции найдены древнейшие в Евразии останки человека

Найденные палеонтологами в одной из пещер, расположенной на территории Греции человеческие останки оказались древнейшими в Европе, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
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Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
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Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
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