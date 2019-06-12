Футбол
Воспитанник «Краснодара» Иван Игнатьев поддержал Павла МамаеваНовая Кубань 04:33
В аккаунте Ивана ранее уже появлялись фотографии с Мамаевым: так, на одной из которых Игнатьев позировал вместе с Павлом в ресторане. Как писала «НК», в мае 2019 года Павел Мамаев был осужден на 1 год и 5 месяцев.
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Армия и оружие
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Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
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Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Общество
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Происшествия
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Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
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«С 12 июня 2019 года пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ», — заявили в ЦОС ФСБ журналистам «Интерфакса».
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