Футбол

Воспитанник ФК «Уфа» дебютировал за ЦСКАNews102.ru 04:30

ЦСКА — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Такума Нисимура
24′
46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
63′
Руслан Камболов
64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
66′
71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
83′
Игорь Дивеев
85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
89′
Яка Бийол
90′+2′
В ЦСКА играют уже трое футболистов, выступавших за «Уфу» — еще Обляков и Васин. Но Дивеев единственный, который полностью вырос в системе уфимского клуба. После игры молодой защитник отметил, что очень помогали опытные игроки армейцев -Акинфеев и Магнуссон.
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