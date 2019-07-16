Футбол
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в миреМонаВиста 05:35
18-летний воспитанник «Барселоны» Такефуса Кубо назвал «Реал» лучшим клубом в мире. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт ФК "Реал". По словам Кубо в Японии широко обсуждают "Реал", он очень гордится, что перешел в этот прекрасный клуб.
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Экономика
В России рекордно упали оптовые цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России продолжали снижаться до 12 июля, несмотря на завершение сезона, рассказали "РГ" в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Обновлено в 05:24
Общество
Первый новый трамвай отправили в Краснодар
В Краснодар 16 июля отправили первый, специально сделанный для Краснодара в Усть-Катавском заводе трамвай.
Обновлено в 03:36
Политика
Китай не видит оснований для участия в переговорах по ядерному оружию
Китай не намерен обсуждать идею трехстороннего договора по ядерному оружию с США и Россией, заявил официальный представитель МИД республики Гэн Шуан.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Обновлено в 03:48
Футбол
Итудис признан лучшим тренером года в Евролиге
Обновлено в 05:22
Политика
Суд Амстердама отложил вынесение решения по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено в 05:08
Наука
Ученые: Женщины возбуждаются от эротических образов не хуже мужчин
Нури отметил, что не исключает возможность отличия реакций мужчин и женщин на эротические изображения, однако интенсивность стимулирования далеко не настолько разнится, как считают некоторые люди.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Отставка грозит 10 губернаторам, полномочия которых истекают в 2020 году
10 из 16 губернаторов, у которых в 2020 г. заканчиваются полномочия, находятся в зоне риска, и им грозит ротация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Самолет рухнул на жилой дом в Чечне
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в станице Новощедринская в Чечне.
Обновлено в 04:38
Политика
В Кремле оценили сообщения о подготовке кампании по дезинформации
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении российского президента Владимира Путина и о руководстве Министерства обороны России.
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров
Комментирую предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане
Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Футбол
Денис Глушаков развелся с женой
Бывший капитан "Спартака", а ныне игрок "Ахмата" Денис Глушаков официально развелся со своей женой Дарьей.
Обновлено в 05:32
Политика
Соцопрос выявил пять способных пройти в Верховную раду партий
Пять партий имеют все шансы пройти в Верховную раду Украины.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Репетиция главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
Как пишет издание "Невские новости", морская авиация провела репетицию главного военно-морского парада, который пройдет в городе уже 28 июля.
Обновлено 13 июля в 12:05
Энергетика
«Северный поток» остановили на плановый ремонт
Обновлено в 03:19
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму на 15 лет за переговоры с Россией
Украинские политики, ведущие переговоры с Россией без разрешения властей государства, должны быть осуждены на 15 лет заключения - такое предложение озвучил солист группы "Океан Эльзы" и лидер украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 17:13
Космос
В SpaceX выяснили причины возгорания Crew Dragon при испытаниях
Несколько месяцев назад в ходе очередного испытания пассажирского космического корабля Crew Dragon произошёл взрыв.
Обновлено в 00:09
Политика
В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России
В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимся под санкциями, в Россию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги
Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено в 05:23
Экономика
Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань
Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.
Обновлено вчера в 13:41
Транспорт
Съезд с КАД на развязке с Таллинским шоссе перекроют на шесть дней
Как сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 (КАД) будут проводиться работы по устранению колейности.
Обновлено в 05:03
Футбол
Турецкий клуб второй лиги по ошибке купил не того футболиста
Турецкий футбольный клуб второй лиги "Менеменспор" расторг контракт с новичком команды Алфой Джаллоу спустя сутки после подписания.
Обновлено в 03:07
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54