Футбол

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом в миреМонаВиста 05:35

18-летний воспитанник «Барселоны» Такефуса Кубо назвал «Реал» лучшим клубом в мире. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт ФК "Реал". По словам Кубо в Японии широко обсуждают "Реал", он очень гордится, что перешел в этот прекрасный клуб.
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Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом мира

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Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
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Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Армия и оружие

В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России

Ранее Die Welt,ссылаясь на доклад, авторами которого выступили генерал-лейтенант бундесвера в отставке Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе, написала о том, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе и угрожает применением ядерного оружия.
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Как пишет издание "Невские новости", морская авиация провела репетицию главного военно-морского парада, который пройдет в городе уже 28 июля.
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