Напомним, что 18-летний японец является воспитанником Барселоны, однако 1 июля в качестве свободного агента принял решение перейти в Реал. Добавим, что прошлый сезон Кубо провел на правах аренды в клубе Токио, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 14 матчах.

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