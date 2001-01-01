Футбол
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» лучшим клубом мираСоветский спорт 05:00
Напомним, что 18-летний японец является воспитанником Барселоны, однако 1 июля в качестве свободного агента принял решение перейти в Реал. Добавим, что прошлый сезон Кубо провел на правах аренды в клубе Токио, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 14 матчах.
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