Футбол
Восьмой по счету игрок «Зенита» готовится перейти в «Сочи»АБН 12:30
Футболист петербургского клуба «Зенит» и сборной Словении Миха Мевля станет 15-м игроком, который уйдет из команды этим летом. Защитником интересуется «Сочи», куда и так уже перешли семь игроков «Зенита». Трансфер может состояться уже на следующей неделе, пишет «Чемпионат».
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Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.
— Александр Точилин, российский футболистMetaratings 07:02
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.Чемпионат05:47
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