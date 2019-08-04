МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Воскресенье может стать самым холодным 4 августа в Москве более чем за 70 лет, максимальная температура составит 13-15 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет

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