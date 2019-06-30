Политика

Восковую Терезу Мэй убрали из Музея мадам ТюссоВзгляд.ру 05:56

Восковую фигуру Терезы Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо еще до того, как политик рассталась с должностью. Такое решение приняли после голосования среди посетителей музея, пишет The Sunday Times.
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Восковую фигуру британского премьера Терезы Мэй отправили на склад Музея мадам Тюссо

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Музей мадам Тюссо отправил фигуру Мэй на склад

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СМИ: Из Музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Мэй

RT на русском07:06

Фигуру Терезы Мэй отправили на склад Музея мадам Тюссо

РБК08:03

Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

Газета.Ru06:03

Британский музей мадам Тюссо убрал на склад восковую статую Терезы Мэй

Известия05:30

Times: Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

ТАСС05:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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