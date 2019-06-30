Политика
Восковую Терезу Мэй убрали из Музея мадам ТюссоВзгляд.ру 05:56
Восковую фигуру Терезы Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо еще до того, как политик рассталась с должностью. Такое решение приняли после голосования среди посетителей музея, пишет The Sunday Times.
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Миссия ОБСЕ подтвердила разведение сил под Станицей Луганской
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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Вассёр насильно постриг Джовинацци после первого финиша в очках
Судя по сообщению в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео», Джовинацци и Вассёр заранее договорились, что когда Антонио наберёт первые очки в Формуле-1, то лишится части собственной шевелюры.
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В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма
Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
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В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
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Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
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На торжестве певица поймала букет невесты.
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Бокс-офис: Игрушки и Аннабель в топе, «Мстители» медленно, но верно подбираются к «Аватару»
На прошлой неделе Disney/Marvel выпустила обновленную версию «Мстители: Финал» с надеждой перегнать «Аватар».
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Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
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Трамп на саммите G20 подшутил над задумавшимся саудовским принцем
Небольшую шутку сыграл с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом президент США Дональд Трамп 29 июня во время встречи «большой двадцатки» в Осаке.
Обновлено вчера в 21:16
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Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
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Байрон Кинг в своей колонке для американского издания Daily Reckoning отметил, что в США политики, а также общественные деятели большое внимание уделяют ядерному потенциалу России.
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Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
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Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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Происшествия
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Ранее ИА REGNUM сообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.
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Происшествия
В Сети появилось видео погони тигра за мотоциклистом
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала, тигр погнался за мотоциклистом.
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В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено вчера в 11:00