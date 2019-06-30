Политика
Восковую Терезу Мэй убрали из Музея мадам ТюссоВзгляд.ру 05:56
Восковую фигуру Терезы Мэй, покидающей пост премьер-министра Великобритании, убрали из экспозиции лондонского Музея мадам Тюссо еще до того, как политик рассталась с должностью. Такое решение приняли после голосования среди посетителей музея, пишет The Sunday Times.
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Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
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Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
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