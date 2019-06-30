Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на складNews.ru 05:47
Как пишет The Sunday Times, такое решение было принято по итогам голосования, проведённого среди посетителей музея. На создание восковой Мэй в костюме кораллового цвета, леопардовых туфлях, с жемчужным ожерельем и с папкой в руке было потрачено 150 тыс. фунтов стерлингов ($190 тыс.).
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