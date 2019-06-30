Политика

Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на складNews.ru 05:47

Как пишет The Sunday Times, такое решение было принято по итогам голосования, проведённого среди посетителей музея. На создание восковой Мэй в костюме кораллового цвета, леопардовых туфлях, с жемчужным ожерельем и с папкой в руке было потрачено 150 тыс. фунтов стерлингов ($190 тыс.).
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Восковую фигуру британского премьера Терезы Мэй отправили на склад Музея мадам Тюссо

Эхо Москвы10:32

Британский музей мадам Тюссо убрал на склад восковую статую Терезы Мэй

Известия05:30

СМИ: Из Музея мадам Тюссо убрали восковую фигуру Мэй

RT на русском07:06

Музей мадам Тюссо отправил фигуру Мэй на склад

Телеканал 360°06:07

Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад

Газета.Ru06:03

Фигуру Терезы Мэй отправили на склад Музея мадам Тюссо

РБК08:03

Times: Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад

ТАСС05:16
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:58, Вашингтон
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