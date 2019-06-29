Экономика
Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризисРИА Новости 01:00
С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов. Представители розничной торговли и производители молока неоднократно заявляли, что правительство предоставило слишком мало времени для подготовки к работе по новым правилам.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти
В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 13:05
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»
Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне начал снижаться
В городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, уровень воды снизился на 10 сантиметров до 13,38 метров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского
Обновлено в 06:00
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом
Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг
Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Yle (Финляндия): когда финну стоит задуматься о своем отношении к спиртному? (Yle)
Теппо Уотинен (Teppo Uotinen) — бывший алкоголик, который помогает зависимым от алкоголя финнам побороть пагубную привычку.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»
Защитник Сильвие Бегич стал игроком «Рубина». В казанский клуб хорватский футболист перешел из «Оренбурга», подписав четырехлетний контракт.
Обновлено в 11:32
Авто
В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года
С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании бывшей жены Цеповяза
Обновлено в 16:59
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика
Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт
Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Индийская версия смартфона Redmi 7A может получить порт USB-C
Как заявил представитель компании, индийская версия получит нечто, чего нет ни у одного другого смартфона любого бренда в ценовой категории до 20 000 рупий, то есть примерно до 290 долларов.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Космос
Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС
Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30