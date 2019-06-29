Экономика

Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризисРИА Новости 01:00

С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов. Представители розничной торговли и производители молока неоднократно заявляли, что правительство предоставило слишком мало времени для подготовки к работе по новым правилам.
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Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризис

РИА Новости01:00

СМИ: Карелия рискует остаться без молочной продукции

Петрозаводск говорит08:04

С 1 июля ульяновцам потребуется «молочный» сертификат

Ульяновская правда05:00

Полки магазинов в Карелии существенно опустеют

Карелинформ08:38

С 1 июля в России усилится контроль за молочной продукцией

ГТРК Чувашиявчера в 10:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Общество

В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет

Обновлено в 17:57
Происшествия

В Иркутской области число жертв паводка выросло до пяти

В Иркутской области в результате наводнения пять человек погибли и несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 13:05
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Кевин Костнер: Принцесса Диана планировала сняться в «Телохранителе-2»

Кевин Костнер рассказал, что в фильме «Телохранитель-2» могла сняться принцесса Диана.
Обновлено в 15:32
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Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
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Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Общество

Уровень воды в иркутском Тулуне начал снижаться

В городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, уровень воды снизился на 10 сантиметров до 13,38 метров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес

Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

Обновлено в 06:00
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Штутгарта» Гонсалесом

Руководство московского ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
Обновлено в 11:39
Здоровье

Yle (Финляндия): когда финну стоит задуматься о своем отношении к спиртному? (Yle)

Теппо Уотинен (Teppo Uotinen) — бывший алкоголик, который помогает зависимым от алкоголя финнам побороть пагубную привычку.
Обновлено в 17:02
Футбол

«Рубин» объявил о переходе еще одного футболиста «Оренбурга»

Защитник Сильвие Бегич стал игроком «Рубина». В казанский клуб хорватский футболист перешел из «Оренбурга», подписав четырехлетний контракт.
Обновлено в 11:32
Авто

В Париже с 1 июля запретят дизельные автомобили старше 2006 года

С 1 июля в Париже нельзя будет ездить по улицам города на дизельных автомобилях старше 2006 года: власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, сообщает газета Le Parisien.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании бывшей жены Цеповяза

Обновлено в 16:59
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Энергетика

Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт

Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе

Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Индийская версия смартфона Redmi 7A может получить порт USB-C

Как заявил представитель компании, индийская версия получит нечто, чего нет ни у одного другого смартфона любого бренда в ценовой категории до 20 000 рупий, то есть примерно до 290 долларов.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде

Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Футбол

Ди Мария: «Месси отдает все силы сборной Аргентины на Кубке Америки»

Обновлено в 15:19
Космос

Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС

Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:27
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено в 11:37
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
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