Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства КамчаткиРоссийская газета вчера в 19:11

В субботу дорогу в центре Петропавловска-Камчатского усеяли рыбные отходы. Об этом сообщил глава города Виталий Иваненко на свой странице в Facebook.
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В центре Петропавловска-Камчатского из грузовика на дорогу вывалились 8 тонн рыбных отходов

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Полуостров Камчаткавчера в 04:04

Водитель КАМАЗа устроил свалку рыбных отходов у здания правительства Камчатки (видео)

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В Петропавловске-Камчатском на дорогу вывалилось около восьми тонн рыбных отходов

RT на русском00:53
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Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
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