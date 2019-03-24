Общество
Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства КамчаткиРоссийская газета вчера в 19:11
В субботу дорогу в центре Петропавловска-Камчатского усеяли рыбные отходы. Об этом сообщил глава города Виталий Иваненко на свой странице в Facebook.
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Водитель КАМАЗа устроил свалку рыбных отходов у здания правительства Камчатки (видео)
Камчатка-Информвчера в 04:03
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Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
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