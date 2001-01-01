Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линииРБК 07:15

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 14:00 мск будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжать работать до ночи.

Ранее сообщалось, что станции южной части Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты до 10 апреля включительно и возобновят работу в 5:30 11 апреля. Однако во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что их откроют досрочно — уже в 14:00 9 апреля.

Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линии

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