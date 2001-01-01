Транспорт
Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линииРБК 07:15
Ранее сообщалось, что станции южной части Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты до 10 апреля включительно и возобновят работу в 5:30 11 апреля. Однако во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что их откроют досрочно — уже в 14:00 9 апреля.
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На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с 14:00 мск будут открыты все станции. Компенсационные маршруты продолжать работать до ночи.
— Сергей Собянин, мэр МосквыМИР 24 05:33
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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро открыли досрочно
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы07:39
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