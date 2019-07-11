По сведениям наших источников, все разыскиваемые могли быть офицерами спецподразделения ФСБ «Альфа». В момент первых арестов они находились в командировке на Северном Кавказе и предпочли скрыться.

с чего всё началось

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

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