Петр Саруханов / "Новая газета" ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод.

с чего всё началось

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

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