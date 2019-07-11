Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбоеLenta.ru 12:01
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.
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Беспрецедентные аресты сотрудников ФСБ и «Альфы»: как связаны контроль над китайскими рынками и охота за миллиардами полковника Захарченко?
Петр Саруханов / "Новая газета" ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод.Новая газета10:47
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Политика
Парубий считает инициативу Зеленского о люстрации авантюрой
Зеленский призвал люстрировать всех высокопоставленных чиновников, которые находились у власти с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
Обновлено в 17:06
Здоровье
Убийственная диета: 6 пищевых привычек, которые сокращают продолжительность нашей жизни
Международная группа ученых решила определить последствия неоптимальной диеты и и проанализировала данные по 195 странам в период с 1990 по 2017 год.
Обновлено в 10:53
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Наука
Сладкие напитки и натуральные соки повышают риск развития рака
Выяснено, что стакан сладкой газировки при употреблении её ежедневно в пищу, повышает риск рака груди на 22 процента и общего развития онкологии на 18 процентов.
Обновлено в 15:39
Политика
National Interest: Европа застряла между Россией и США
Обозреватель The National Interest Лайл Голдстайн задался вопросом, используют ли США "Северный поток - 2" в качестве объекта своей враждебности в отношениях с Россией.
Обновлено в 11:53
Здоровье
Зуб дают: как сходить к стоматологу и не потерять здоровье
Стоматологи — врачи, которые сопровождают нас всю жизнь и в горе, и в радости — самый сплоченный тандем (если, конечно, вам не всё равно, чем питаться в старости: одними кашами и супами-пюре или отбивной да с хрустящим огурцом).
Обновлено в 17:02
Происшествия
Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле
Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество
Депутат горсовета озвучил сенсационные цифры: сколько отходов на самом деле вывозит «Природа»
В редакцию Orsk.ru обратился депутат горсовета Антон Зудилов. Он озвучил цифры, которые смело можно назвать сенсационными.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ.
Обновлено в 13:27
Театры
В Петербурге скончался актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет скончался актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:11
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Турция разместит первые С-400 на сирийской границе
Обновлено в 10:46
Футбол
«Гонвед» обыграл «Жальгирис», «Кайрат» победил в Боснии
«Гонвед» на своем поле обыграл «Жальгирис» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Здоровье
«Человек-дерево» с редчайшим заболеванием вернулся к нормальной жизни
44-летний Махмуд Талули (Mahmoud Taluli), страдает от верруциформной эпидермодисплазии, при которой на теле появляется огромное количество бородавок, из-за чего его кожа напоминает кору дерева.
Обновлено в 14:11
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Кино
Rambler Group выступила инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер»
Rambler Group Александра Мамута инвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Общество
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Космос
NASA планирует доставить на МКС новые солнечные батареи
Четыре новые солнечные батареи планируется привезти на Международную космическую станцию в 2021–2022 годах на грузовых кораблях Dragon.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17