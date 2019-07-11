Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбоеLenta.ru 12:01
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники.
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Беспрецедентные аресты сотрудников ФСБ и «Альфы»: как связаны контроль над китайскими рынками и охота за миллиардами полковника Захарченко?
Петр Саруханов / "Новая газета" ТАСС уполномочили известить о том, что в уголовном деле преступной группы, состоящей из офицеров ФСБ, всего лишь один эпизод.Новая газета10:47
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Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Обновлено в 19:11
Транспорт
Глава Минтранса Хакасии пригрозил не церемониться с недобросовестными подрядчиками
Иван Тиронов пообещал, что в этом году укладки асфальта в снег жители Хакасии точно не увидят - а для этого важно, чтобы подрядчики точно соблюдали сроки.
Обновлено в 06:53
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено в 16:00
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Экономика
Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено в 20:15
Политика
Глава УПЦ МП задел раскольников за живое
Константинопольский патриархат наградил украинских раскольников совсем не автокефалией.
Обновлено в 09:34
Теннис
В финале Уимблдона сыграют Серена Уильямс и Симона Халеп
В финале Уимблдона встретятся американская теннисистка Серена Уильямс и спортсменка из Румынии Симона Халеп.
Обновлено в 13:54
Гаджеты
Apple отказали в регистрации товарного знака дополненной реальности в России
Роспатент отказал Apple в регистрации в России товарного знака для технологии дополненной реальности (augmented reality, AR) – решение Палаты по патентным спорам опубликовано в конце июня.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах ликвидирован
МЧС по Московской области сообщило о ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах. Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник накануне утром.
Обновлено в 20:30
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Игры
Первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare покажут сегодня
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Здоровье
Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков
Использование некачественных солнцезащитных очков может приводить к проблемам со зрением, так как под темными линзами зрачок расширяется, большая часть ультрафиолета попадает на сетчатку и вызывает ожог, поэтому покупать очки следует только в оптике, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:10
Религия
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
Беспорядки начались около полуночи, когда несколько групп нарушителей начала бить витрины близлежащих магазинов.
Обновлено в 19:35
Культура
Антонов рассказал о теплом отношении Беглова к фестивалю «Белые ночи»
Народный артист России Юрий Антонов, участвовавший в открытии музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», поделился подробностями беседы с главой Северной столицы Александром Бегловым.
Обновлено в 16:15
Происшествия
Полиция Гибралтара задержала капитана иранского танкера
Обновлено в 13:33
Музыка
Кустурица назвал главный аргумент русской культуры
Сербский режиссер Эмир Кустурица считает русских композиторов лучшими в мире.
Обновлено в 16:31