Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru 16:24

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Экономика Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.

Политика Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.

Политика Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.

Происшествия WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Наука Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.

Происшествия Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.

Политика Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.

Культура Сергей Шнуров предложил разогнать минкульт в России Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».

Политика Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.

Политика СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.

Шоу-бизнес Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.

Общество Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских» Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.

Политика В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.

Экономика Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.

Политика Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.

Политика Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Политика Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве» Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".

Финансы Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.

Политика С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.

Здоровье Дети из башкирского Сибая завершили отдых в Крыму Последняя группа из 250 детей из башкирского Сибая, где ухудшилась экологическая обстановка из-за тления руды на местном карьере, завершила двухнедельный курс оздоровления в крымском санатории "Мечта" и отправилась домой, сообщила в субботу ТАСС директор госпредприятия "Солнечная Таврика" Людмила Ермакова, куда входит санаторий.

Футбол Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.