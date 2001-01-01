Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru 16:24
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.
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Экономика
Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора
Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
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Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Происшествия
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Обновлено в 21:11
Наука
Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире
Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули
Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
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Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено в 11:39
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Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Культура
Сергей Шнуров предложил разогнать минкульт в России
Член общественного совета комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, принявший участие в мероприятии, заявил, что министерство культуры в России надо разогнать, пишет « Московский Комсомолец ».
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
Обновлено в 09:59
Политика
СМИ обвинили Болтона в крахе переговоров США И РФ по Сирии
Издание со ссылкой на осведомленных высокопоставленных лиц отмечает, что переговоры, в ходе которых обсуждался совместный отвод войск США и Ирана, потерпели крах, когда Болтон решил, что американские войска останутся в Сирии до тех пор, пока из нее не уйдут все иранские вооруженные силы.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Общество
Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено в 19:29
Технологии
В Санкт-Петербурге стартовали испытания модели ледокола «Лидер»
Сообщается, что в Санкт-Петербурге стартовали испытания нового ледокола.
Обновлено в 18:40
Политика
В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме
Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено в 17:30
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено в 12:25
Политика
Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".
Обновлено в 19:16
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика
С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов
За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие
Штурманской службе Военно-воздушных сил исполнилось 103 года
Сегодня исполняется 103 с момента создания штурманской службы Военно-воздушных сил.
Обновлено в 17:33
Здоровье
Дети из башкирского Сибая завершили отдых в Крыму
Последняя группа из 250 детей из башкирского Сибая, где ухудшилась экологическая обстановка из-за тления руды на местном карьере, завершила двухнедельный курс оздоровления в крымском санатории "Мечта" и отправилась домой, сообщила в субботу ТАСС директор госпредприятия "Солнечная Таврика" Людмила Ермакова, куда входит санаторий.
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Футбол
Билек: уважаем сборную России, но хотим преподнести сюрприз
Футболисты сборной Казахстана уважают команду России, но хотят преподнести сюрприз в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020, заявил главный тренер казахстанской команды Михал Билек.
Обновлено в 08:44
Политика
Столица Казахстана Астана официально переименована в Нур-Султан
Астана получила своё название в 1998 году. До этого времени город назывался Акмола, ещё раньше Целиноград, а до 1961 года был Акмолинском.
Обновлено в 03:04