Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru вчера в 16:24

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

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