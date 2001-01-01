Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru вчера в 16:24

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.
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Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Soccer.ruвчера в 16:24

Восемь футболистов сборной Польши заболели ангиной

Вести.Ruвчера в 16:43

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Матч ТВвчера в 16:38

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Sportbox.RUвчера в 16:38

8 игроков сборной Польши заболели гриппом

Евро-футбол.рувчера в 21:56

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Пионтек, Милик и еще 6 игроков сборной Польши заболели накануне матча с Латвией

Sports.ruвчера в 15:57
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Политика

В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры

Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Обновлено вчера в 16:33
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Обновлено в 01:06
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено вчера в 14:31
Политика

Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои

Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:28
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Футбол

Сборная России U17 разгромила Шотландию в Элитном раунде ЧЕ-2019

23 марта юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) провела матч против сверстников из Шотландии на стадии Элитного раунда чемпионата Европы — 2019.
Обновлено вчера в 13:53
Общество

В Братске пройдёт митинг в защиту озера Байкал

Обновлено 21 марта в 22:20
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие

20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии

24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров

Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Здоровье

В ВОЗ сообщили о снижении смертности от туберкулёза в мире

Смертность от туберкулёза сократилась в мире более чем на 40% с 2000 года, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

Обновлено в 00:13
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят в её счастливом платье

Певицу Юлию Началову похоронят сегодня в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.
Обновлено 21 марта в 05:15
Авто

А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника

Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Мали более 130 человек убиты неизвестными

По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали.
Обновлено вчера в 18:21
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Происшествия

В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.
Обновлено вчера в 22:57
Баскетбол

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт»

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Маверикс" Лука Дончич, который сделал трипл-дабл - 23 очка, 11 подборов и 10 передач.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования

Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
Обновлено вчера в 23:05
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено вчера в 13:02
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