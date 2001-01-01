Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru вчера в 16:24
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.
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Пионтек, Милик и еще 6 игроков сборной Польши заболели накануне матча с Латвией
Sports.ruвчера в 15:57
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