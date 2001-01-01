Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru 16:24
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.
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Политика
Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Huawei за полгода продала более 1 млн умных часов Watch GT
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы
Квартиру в престижном районе Москвы Началовой после развода оставил футболист Евгений Алдонин. Певица ушла к хоккеисту Александру Фролову.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда
Обновлено в 17:24
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Политика
Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком
Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей
Обновлено в 11:40
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
Статистика матча (Испания / Норвегия) Удары 24/6 Удары в створ ворот 11/2 Процент владения мячом 68 % / 32% Нарушения правил 11/22 Поданные угловые 9/4 Испания с 3-мя очками заняла первую строчку группы F. Норвегия опустилась на 5-ю позицию.
Обновлено в 17:40
Политика
В Госдуме отреагировали на призыв Шнурова распустить Минкультуры
Депутат Елена Драпеко объяснила призыв музыканта Сергея Шнурова распустить Министерство культуры его некомпетентностью.
Обновлено в 16:01
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Спорт
Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 09:25
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Игры
В YouTube размещен трейлер новой игры GTA VI
На всемирно известном ресурсе YouTube выложен трейлер, ориентировочно новой игры GTA VI.
Обновлено 21 марта в 10:58
Политика
Зеленский сообщил, когда Украина вернет Крым
Напомним, лидер Украины пообещал «вернуть Крым без торгов и договоренностей сразу после выборов».
Обновлено в 00:01
Общество
Почему в Москве решили не создавать длиннейшей линии метро
Власти Москвы вынуждены отказаться от соединения Калининской и Солнцевской ветки метро в одну линию, которая могла бы стать самой длинной в столице.
Обновлено в 17:17
Политика
Штаб Порошенко опроверг данные об уголовных делах в США
Штаб кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко опроверг сообщения СМИ, согласно которым в США против его приближенных возбуждены уголовные дела.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Румынии 800 кг наркотиков обнаружили в брошенной моторной лодке
Румынские полицейские нашли более 800 килограмм наркотика, предположительно кокаина, в моторной лодке, брошенной у дикого пляжа в дельте Дуная, сообщает телеканал Digi 24.
Обновлено в 17:11
Футбол
Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле
Фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аupaalba, фанаты кричали «Zozulia muérete», что можно перевести, как «Зозуля, умри».
Обновлено в 16:55
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми
В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00