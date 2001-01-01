Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с ЛатвиейSoccer.ru 16:24

Польша — Латвия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Stadion Narodowy
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии. Об этом сообщил главный тренер польской сборной Ежи Бженчек.
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Восемь футболистов сборной Польши заболели ангиной

Вести.Ru16:43

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Матч ТВ16:38

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Soccer.ru16:24

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Sportbox.RU16:38

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Спорт-Экспресс16:10

Пионтек, Милик и еще 6 игроков сборной Польши заболели накануне матча с Латвией

Sports.ru15:57
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