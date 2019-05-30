Футбол
Восемь игроков «Челси» попали в команду сезона в Лиге ЕвропыЧемпионат 12:48
УЕФА в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги Европы. В команду попали сразу восемь игроков победителя турнира лондонского «Челси».
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Политика
Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
Обновлено в 10:42
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Политика
«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 13:42
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек
В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
Обновлено в 16:29
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Политика
Захарова сравнила заявления Вашингтона по Ирану с кислотным дождем
Ранее в четверг, 30 мая, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пообещал в случае нападения Ирана ответить военной силой.
Обновлено в 14:14
Происшествия
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Политика
Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
Обновлено в 15:53
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Эштон Катчер дал показания против убийцы своей девушки
Кинозвезда дал показания против мужчины, который убил его возлюбленную Эшли Эллерин. Трагедия произошла в феврале 2001 года в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Локомотив» нацелился на нападающего «Тоттенхэма»
Московский "Локомотив" в предстоящее трансферное окно намерен усилиться нападающим лондонского "Тоттенхэма" Винсентом Янссеном.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»
«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
Обновлено в 14:32
Хоккей
Стали известны претенденты на премию «Спортсмен года» по версии GQ
Мужской журнал GQ назвал претендентов на награду "Спортсмен года". На сайте издания можно проголосовать за одного указанных спортсменов.
Обновлено в 16:02
Теннис
Дель Потро вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 14:16
Политика
Путин и Эрдоган обсудили сотрудничество и ситуацию в Идлибе
Обновлено в 15:00
Авто
Ferrari представил 1000-сильный гибридный суперкар
Итальянский производитель суперкаров Ferrari выпустил новый спортивный автомобиль SF90 Stradale. Об этом 30 мая пишет «Авторевю».
Обновлено в 06:28
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Культура
Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
Обновлено в 10:53
Финансы
Альфа-банк получил убыток 22 млрд рублей
Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 15:06
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06