Восемь игроков «Челси» попали в команду сезона в Лиге ЕвропыЧемпионат 12:48

УЕФА в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги Европы. В команду попали сразу восемь игроков победителя турнира лондонского «Челси».

Восемь игроков «Челси» попали в команду сезона в Лиге Европы

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