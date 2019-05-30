Футбол

Восемь игроков «Челси» попали в команду сезона в Лиге ЕвропыЧемпионат 12:48

УЕФА в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги Европы. В команду попали сразу восемь игроков победителя турнира лондонского «Челси».
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Восемь игроков «Челси» попали в команду сезона в Лиге Европы

Чемпионат12:48

Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

РИА Новости10:08

Восемь футболистов «Челси» попали в символическую сборную сезона Лиги Европы

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УЕФА объявила команду сезона Лиги Европы 2018/19

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Азар, Жиру, Канте и Педро - в команде сезона Лиги Европы

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Восемь футболистов «Челси» попали в символическую команду сезона Лиги Европы

Советский спорт10:16

Восемь футболистов «Челси» попали в символическую сборную сезона Лиги Европы

Sportbox.RU10:47
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Футбол

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В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
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Происшествия

В результате серии взрывов в иракском Киркуке погибли шесть человек

В результате серии взрывов в иракском городе Киркук погибли шесть человек, ещё 12 получили ранения.
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Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
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Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
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В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
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Политика

Захарова сравнила заявления Вашингтона по Ирану с кислотным дождем

Ранее в четверг, 30 мая, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук пообещал в случае нападения Ирана ответить военной силой.
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Происшествия

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

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В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

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Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
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Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Би-би-си назвала водителя автобуса совладельцем подрядчика «Газпрома»

«МК-3» владеет 26% «Газстройпрома» — компании, которая, как писал в конце марта РБК, планирует выкупить крупнейших подрядчиков «Газпрома».
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Оливье Жиру
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Габонский и французский футболист, нападающий футбольного клуба «Арсенал» и сборной Габона. Лучший футболист Африки 2015 года.
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