Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги ЕвропыРИА Новости 10:08

Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА. "Челси" в среду стал победителем Лиги Европы, обыграв в Баку в финальном матче со счетом 4:1 лондонский "Арсенал".

Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

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