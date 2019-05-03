Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»Матч ТВ 16:20

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». В субботней игре не примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген.

Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»

Политика Трамп назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что провёл продуктивный телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных в России украинских моряков 10 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Политика Путин поручил определить события для приема ставок букмекерами Как сообщает официальный сайт президента России, благодаря данным нововведениям будут четко определены критерии мероприятий, на которые букмекеры смогут принимать ставки, - как спортивных, так и зрелищно-развлекательных.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Армия и оружие Двое палестинцев погибли при израильском авиаударе по сектору Газа Двое палестинцев погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Общество В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.

Армия и оружие Турция сообщила о новом предложении США по ЗРК Patriot Глава минобороны Турции Хулуси Акар рассказал о новом предложении от США по закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Общество Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Шоу-бизнес Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.

Политика США и Словакия высказалась против «Северного потока — 2» Президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини по итогам переговоров в пятницу в Вашингтоне приняли совместное заявление, в котором высказались против проекта "Северный поток — 2" и поддержали реверсные поставки газа на Украину.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП после исповеди Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".

Политика Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг «Приватбанка» Уходящий президент Украины Порошенко обсудил ситуацию вокруг Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Происшествия Австралийским пенсионерам по ошибке привезли 20 кг метамфетамина В Австралии пожилой паре доставили 20 килограммов метамфетамина, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.

Происшествия Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Политика В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.