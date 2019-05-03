Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»Матч ТВ вчера в 16:20

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». В субботней игре не примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген.

Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»

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