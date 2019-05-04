Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»Матч ТВ вчера в 16:20
|24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
|26′
Клеман Лангле
|39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
|60′
Лионель Месси
|75′
|79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
|81′
Фабиньо
Луис Суарес
|81′
Лионель Месси
|82′
|85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
|86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
|90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
|90′+4′
|48%
|Владение мячом
|52%
|83%
|Процент точных передач
|82%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|5
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|5
|12
|Отборы
|12
|11
|Фолы
|15
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
26
Аленья
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
2 ×
11
Дембеле
2
Семеду
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
27
Ориги
3
Фабиньо
9
Фирмино
14
Хендерсон
11
Салах
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑1‑2
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». В субботней игре не примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась количеству российских и украинских девушек-эскортниц в Дубае
Телеведущая Ксения Бородина была возмущена количеством девушек-эскортниц из России и Украины в Дубае.
Обновлено в 05:34
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Зеленский встретится с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте
Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
Политика
40 лет назад к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер
Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 05:14
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Космос
Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте
Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
Обновлено вчера в 02:47
Культура
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Футбол
«Спартак» определился с формой на матч с «Уралом»
Обновлено в 04:48
Политика
Глава Нацсовета Украины по ТВ объявил о своей отставке
Артеменко занимал должность главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины с 2014 года.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Общество
Ретро-акцию полиции Ростова поддержали в других регионах
Обновлено в 06:17
Политика
В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма
Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу героя СССР Александра Медведева в Москве
Как стало известно РЕН ТВ, вандалы осквернили и разграбили могилу героя СССР, генерал-полковника авиации Александра Медведева на Кунцевском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:16
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Авто
Появились фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»
Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Политолог заявил, что Коломойский теряет влияние на Зеленского
По мнению Сергея Белашко, на взаимодействие с Владимиром Зеленским рассчитывает другой бизнесмен Влияние на нового президента Украины Владимира Зеленского оказывает бизнесмен Виктор Пинчук, а олигарх Игорь Коломойский утрачивает свой авторитет, передает РИА Новости заявление украинского политолога Сергея Белашко.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд международных проблем.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
За российскими паспортами выстроились в очереди в Донецке
Напоминаем, что президент России Владимир Путин еще 24 апреля подписал указ, согласно которому жители Луганской и Донецкой областей Украины могут получить российский паспорт по упрощенной схеме.
Обновлено вчера в 13:50