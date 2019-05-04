Футбол

Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»Матч ТВ вчера в 16:20

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, 1 мая
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». В субботней игре не примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген.
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