Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»Матч ТВ вчера в 16:20

Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты». В субботней игре не примут участие Лионель Месси, Луис Суарес, Херард Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто и Марк-Андре тер Штеген.

Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Армия и оружие В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.

Политика В России назвали ошибкой выработку договора о запрете ядерного оружия Создание Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) изначально было ошибкой, которая теперь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и лишь усиливает напряженность.

Космос Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.

Общество В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Общество Облачная погода и до 17 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу Облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 17 градусов ожидаются в Москве в субботу.

Общество Короля Таиланда официально короновали Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.

Баскетбол «Портленд» дожал «Денвер» в рекордном 4-м овертайме «Портленд» на своей площадке устроил настоящее шоу с «Денвером»: они отыграли аж 4 овертайма, сделав такое впервые в плей-офф НБА с начала «открытой эры» - удача улыбнулась хозяевам, 2-1 в серии в их пользу.

Футбол AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.

Шоу-бизнес Екатерина Климова разрешила 17-летней дочери сделать татуировку Российская актриса Екатерина Климова не стала запрещать 17-летней дочери татуировку, поскольку уверена, что нужно жить в гармонии с собой.

Политика Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом указал ему на то, что только сами жители Венесуэлы могут определять будущее своей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Энергетика Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.

Политика ФСБ заявила о трехкратном росте числа едущих в Крым украинцев Пограничники фиксируют существенное увеличение числа украинцев, желающих въехать в Крым в майские праздничные дни.

Здоровье Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Авто Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Музыка Лазарев вылетел в Израиль для участия в «Евровидении-2019» Российская делегация вылетела в Тель-Авив для подготовки к международному песенному конкурсу «Евровидение».

Технологии Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.

Футбол Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.