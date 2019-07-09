Политика
Восемь депутатов Челябинской области попали в рейтинг ForbesКурс дела 04:38
Депутаты Челябинской области попали в рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России по версии Forbes. Более того, имена представителей Южного Урала мелькают в топе намного чаще, чем имена депутатов Курганской или Тюменской областей.
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Зарабатывают больше мужей: жены челябинских депутатов попали в рейтинг Forbes
Деловой квартал (Челябинск)02:19
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